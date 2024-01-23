Литовская Avia Solutions Group купит австралийскую авиакомпанию Skytrans

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Литовская группа авиационного бизнеса Avia Solutions Group (ASG), один из крупнейших мировых поставщиков услуг ACMI (аренда самолетов с экипажем, техническое обслуживание и страхование), сообщила, что приобретает австралийскую авиакомпанию Skytrans с 13 самолетами, выполняющую регулярные и чартерные рейсы.

Ожидается, что сделка будет завершена в марте при выполнении условий, оговоренных в договоре купли-продажи.

Сумма сделки не разглашается. Глава ASG Йонас Янукенас сказал, что приобретение означает экспансию на рынки с сезонностью, отличной от европейской.

"Австралия - новая страна на карте нашей группы, где мы видим большой потенциал и возможности роста для предложения услуг ACMI", - сказал он.

Он отметил, что приобретение Skytrans обеспечит ASG сертификат эксплуатанта (AOC) в Австралии, что позволит ей выполнять как пассажирские, так и грузовые рейсы. Это также важный шаг на пути к стратегическому расширению в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ASG управляет 11 авиакомпаниями по всему миру и в 2024 году планирует создать или приобрести еще семь авиакомпаний в Бразилии, Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Австралии, Индонезии и Турции.

ASG также владеет компанией по техническому обслуживанию и ремонту самолетов FL Technics, имеющей ангары MRO (для техобслуживания и ремонта самолетов) в Индонезии, Великобритании и Литве и 100 оперативных станций технического обслуживания в разных странах. Кроме того, группа владеет центром подготовки пилотов BAA Training с учебными заведениями в Испании, Литве и Вьетнаме.

Avia Solutions Group контролируется предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предоставляет интегрированные авиационные услуги ACMI - по аренде самолетов (Aircraft), экипажей (Crew), техобслуживанию (Maintenance) и страхованию (Insurance).

Как говорится на сайте Skytrans, владельцами авиакомпании являются Питер Коллингс и Джонатан Терстон, которые приобрели Skytrans в марте 2015 года.