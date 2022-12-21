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Kronospan вложил 9,3 млрд рублей в запуск калужского производства бумаги-основы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Австрийский Kronospan ввел в эксплуатацию завод ООО "Ультра Декор Рус" по производству бумаги-основы для декоративной печати на площадке особой экономической зоны "Калуга" (Калужская область), передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Инвестиции в предприятие составили 9,3 млрд рублей. Мощность завода - 40 тысяч тонн в год бумаги-основы, 17,1 тысячи тонн в год декоративной бумаги, 150 млн кв. м в год импрегнированной бумаги.

Бумага-основа используется в основном при изготовлении ламинированных МДФ/ХДФ плит. Завод будет работать по полному циклу производства, будет создано более 150 рабочих мест.

"Сегодня это первое предприятие такого типа в России", - сказал на открытии производства губернатор региона Владислав Шапша.

Kronospan не планирует уходить с российского рынка и рассматривает возможность дальнейших инвестиций в Рлссии, сообщил "Интерфаксу" директор Kronospan Holdings East Ltd (управляет российским бизнесом Kronospan) Питер Кайндл.

"Мы остаемся преданными России и следуем всем инвестиционным возможностям, - сказал он. - Нам сейчас нужно разобраться с тем, что мы уже сделали. Мы еще в процессе адаптации. И дальше мы будем анонсировать проекты один за другим".

По его словам, власти Австрии, где была основана Kronospan, не оказывают давления на компанию в свете ее планов сохранить присутствие в России.

Группа Kronospan, основанная в Австрии в 1897 году, осуществляет глубокую лесопереработку, является крупным производителем древесных плит и напольных ламинированных покрытий. В состав холдинга входит свыше 40 производств в 28 странах, на которых работает более 14 тысяч человек.

В России у группы есть заводы в Башкирии, Пензенской, Смоленской, Калужской и Московской областях, компания планирует строительство логистического центра в Калининградской области.

Kronospan Калужская область Австрия Ульра Декор Рус Владимир Шапша Питер Кайндл
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