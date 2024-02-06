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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

СМИ сообщили об уходе из Белоруссии холдинга Kronospan

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan избавился от своего бизнеса в Белоруссии, сообщил белорусский новостной портал officelife.media.

"Новым владельцем его (холдинга - ИФ) заводов и логистических центров стал эмиратский фонд Causa Foundation, а управление бизнесом передано российским менеджерам", - говорится в сообщении.

Kronospan вышел на белорусский рынок в конце 2000-х годов и стал крупнейшим инвестором в республиканскую деревообработку. Предприятия, созданные холдингом в Белоруссии, выпускают древесные плиты, напольные покрытия, смолы, лаки, специальную бумагу, стальные конструкции и другую продукцию, главным образом направляемую на экспорт.

По информации портала, общий объем инвестиций Kronospan в экономику Белоруссии оценивался примерно в 1 млрд евро.

"Белорусские предприятия Kronospan были включены в список запрещенных к продаже без согласования с правительством активов из недружественных стран", - отмечается в сообщении.

Белоруссия Causa Foundation Kronospan Австрия
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