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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

"Отисифарм" планирует в 2023 г. открыть фармзавод под Калининградом за 4,7 млрд руб.

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - АО "Отисифарм" в январе 2023 года планирует ввести в эксплуатацию фармацевтический завод на территории индустриального парка "Храброво" под Калининградом. Об этом сообщил гендиректор АО "Корпорация развития Калининградской области" Андрей Толмачев журналистам.

"В начале года мы переживали, что инвесторы, и резиденты наших двух промышленных парков могут остановить свои проекты. Но они переждали некоторое время и вернулись к своим проектам. Это касается и якорного, самого крупного инвестора индустриального парка "Храброво" - проекта компании АО "Отисифарм Про" (входит в "Отисифарм" - ИФ). В январе 2023 года мы будем открывать завод по выпуску медицинских препаратов", - сказал Толмачев.

Он напомнил, что завод будет производить медикаменты широкого профиля: противовирусные, антисептические и противовоспалительные средства, нестероидные противовоспалительные препараты, комбинированные анальгезирующие средства, противогрибковые и анксиолитические средства. На предприятии будет создано 300 рабочих мест.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 4,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что данный завод планировалось ввести в эксплуатацию в июле 2022 года.

АО "Отисифарм" является одной из крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов по представленности препаратов в основных терапевтических категориях.

Компания была образована в результате выделения безрецептурного бизнеса в процессе реорганизации "Фармстандарта" в конце 2013 года.

Калининград Отисифарм
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