Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Минфин может начать покупку юаней в рамках бюджетного правила в 2023 году

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году не будем. В следующем, если цены будут приемлемые и ожидания выше 8 трлн рублей, то, как и раньше, мы будем выходить на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по покупке юаней.

Ранее он не исключал, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году, уточняя, что речь идет о покупке юаней. В таком случае для расчета нефтегазовых сверхдоходов использовалась бы цена отсечения, изначально заложенная в бюджет-2022, еще до того, как действие бюджетного правила было приостановлено после введения жестких антироссийских санкций. "Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок", - пояснял министр.

В следующем же году, "если конъюнктура будет такая, что мы увидим дополнительные нефтегазовые поступления, мы будем – во всяком случае, сейчас готовим всю нормативку – как и прежде, участвовать на валютном рынке", говорил Силуанов. Оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель. Базовые нефтегазовые доходы в бюджете-2023 посчитаны исходя из номинального объема нефтегазовых доходов – 8 трлн рублей на протяжении трёх лет с последующей индексацией после 2025 года. "Все, что будет выше, – в "кубышку", - отмечал министр.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

Путин заявил, что расследование терактов на "Северных потоках" не ведется

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году

Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 27 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });