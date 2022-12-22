Минфин может начать покупку юаней в рамках бюджетного правила в 2023 году

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году не будем. В следующем, если цены будут приемлемые и ожидания выше 8 трлн рублей, то, как и раньше, мы будем выходить на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по покупке юаней.

Ранее он не исключал, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году, уточняя, что речь идет о покупке юаней. В таком случае для расчета нефтегазовых сверхдоходов использовалась бы цена отсечения, изначально заложенная в бюджет-2022, еще до того, как действие бюджетного правила было приостановлено после введения жестких антироссийских санкций. "Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок", - пояснял министр.

В следующем же году, "если конъюнктура будет такая, что мы увидим дополнительные нефтегазовые поступления, мы будем – во всяком случае, сейчас готовим всю нормативку – как и прежде, участвовать на валютном рынке", говорил Силуанов. Оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель. Базовые нефтегазовые доходы в бюджете-2023 посчитаны исходя из номинального объема нефтегазовых доходов – 8 трлн рублей на протяжении трёх лет с последующей индексацией после 2025 года. "Все, что будет выше, – в "кубышку", - отмечал министр.