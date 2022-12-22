Рубль завершил четверг сильным ростом к доллару и евро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар США заметно подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после непрерывного падения в течение нескольких сессий подряд, поддержку ему оказала подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, ожидаемым на следующей неделе.

Курс доллара США составил 68,95 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,05 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб. впервые с 29 апреля. Евро стоил 73,55 руб./EUR1, подешевев также на 2,05 рубля. Ранее евро поднимался выше 77 руб. впервые с 27 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,05 рубля - до 71,02 рубля. Курс китайского юаня опустился на 16,02 копейки - до 9,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины четверга, заметно укрепившись к доллару и евро к завершению торговой сессии. Поддержку рублю оказала подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода декабря на следующей неделе, при этом в первой половине дня рубль обновил минимумы конца апреля, так как участники рынка продолжали отыгрывать прогнозируемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей торгового баланса в связи с введением "потолка" цен на российские нефть и газ.

В Кремле заявили, что ответные меры РФ на установленный "потолок" цен на российскую нефть пока еще не готовы до конца, а ситуация по газу пока анализируется. "Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

Заявления Силуанова

Вступление в силу механизма "ценового потолка" для российской нефти в начале декабря - один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Импорт (в Россию - ИФ), во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого (происходит ослабление рубля - ИФ). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", - сказал Силуанов журналистам в четверг.

Потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год, так как пока есть запас относительно прогноза, отметил министр. "У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год - ИФ), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году", - сказал Силуанов.

Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом, сообщил кроме того Силуанов.

"В этом году не будем. В следующем, если цены будут приемлемые и ожидания выше 8 трлн рублей, то, как и раньше, мы будем выходить на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по покупке юаней.

Ранее он не исключал, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году, уточняя, что речь идет о покупке юаней. Он говорил, что оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель, а базовые нефтегазовые доходы в бюджете-2023 посчитаны исходя из номинального объема нефтегазовых доходов - 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. "Все, что будет выше, - в "кубышку", - отмечал Силуанов.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, во второй половине дня рубль перешел к укреплению по отношению к доллару США и евро, которое заметно ускорилось после 16 часов, при этом всего за несколько часов доллар упал с 72,5 до 68,6 рубля, евро - с 77 до 73 рублей. "При этом каких-то новостей, послуживших поводом для резкого усиления позиций российской валюты, не было. Видимо, поддержку рублю оказывают ускорившиеся продажи валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты основных налогов на следующей неделе. Кроме того, котировки нефти за два дня вернули часть утраченных накануне позиций, поднявшись с $81 до $85 за баррель марки Brent на фоне смягчения ковидных ограничений в Китае, а также пополнения стратегических запасов США. Увеличение предложения валюты на Московской бирже может объясняться тем, что сократившие объем закупок российского сырья в ноябре в ожидании решения ЕС по потолку цен на нефть Индия и Китай начали восстанавливать его после 5 декабря", - отмечает Кульков.

"Рубль до середины торгов продолжал дешеветь: доллар установил восьмимесячный максимум немного выше 72,6 руб., евро - около 77,1 руб., юань впервые с конца мая приближался к 10,3 руб. Затем валютные пары резко просели в рамках технической коррекции мощного восходящего движения последних недель. При этом внешний фон для рубля некоторое время был негативным из-за умеренного снижения нефтяных цен. Однако в начале основной российской сессии нефть возобновила активный рост. Вряд ли позитив с мировых рынков мог стать триггером назревшей коррекции рубля. Техническая перекупленность ключевых валютных пар, а также большое количество спекулятивных позиций, которые быстро фиксируют, привели к резкому снижению валют по отношению к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $81,49 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $77,64 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения среды.

Рынок уверенно вырос накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США. Подъем мог быть еще более существенным, если бы не прогнозы ухудшения погодных условий в Штатах, которое, вероятно, ограничит передвижение граждан по стране в рождественские праздники, отмечают аналитики XM, мнение которых приводит Market Watch.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей.

Подъем нефтяного рынка, отмечавшийся ранее в четверг, сошел на нет в том числе из-за укрепления доллара США, начавшегося после улучшения министерством торговли США оценки роста ВВП за третий квартал.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 декабря на 1,605 рубля, до 72,1306 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5532 рубля, до 76,6446 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг 1,356 рубля по отношению к среде и составил 71,8885 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 1,0375 рубля и составил 71,5766 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 240,606 млн, из которых $708,34 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 532,266 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,6825 рубля, до 76,7759 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,0141 рубля, подорожав до 76,1185 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR939,664 млн, из которых EUR453,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR485,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 2 базисных пункта - до 7,61% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.