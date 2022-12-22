Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Рубль завершил четверг сильным ростом к доллару и евро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар США заметно подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после непрерывного падения в течение нескольких сессий подряд, поддержку ему оказала подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, ожидаемым на следующей неделе.

Курс доллара США составил 68,95 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,05 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб. впервые с 29 апреля. Евро стоил 73,55 руб./EUR1, подешевев также на 2,05 рубля. Ранее евро поднимался выше 77 руб. впервые с 27 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,05 рубля - до 71,02 рубля. Курс китайского юаня опустился на 16,02 копейки - до 9,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины четверга, заметно укрепившись к доллару и евро к завершению торговой сессии. Поддержку рублю оказала подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода декабря на следующей неделе, при этом в первой половине дня рубль обновил минимумы конца апреля, так как участники рынка продолжали отыгрывать прогнозируемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей торгового баланса в связи с введением "потолка" цен на российские нефть и газ.

В Кремле заявили, что ответные меры РФ на установленный "потолок" цен на российскую нефть пока еще не готовы до конца, а ситуация по газу пока анализируется. "Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

Заявления Силуанова

Вступление в силу механизма "ценового потолка" для российской нефти в начале декабря - один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Импорт (в Россию - ИФ), во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого (происходит ослабление рубля - ИФ). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", - сказал Силуанов журналистам в четверг.

Потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год, так как пока есть запас относительно прогноза, отметил министр. "У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год - ИФ), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году", - сказал Силуанов.

Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом, сообщил кроме того Силуанов.

"В этом году не будем. В следующем, если цены будут приемлемые и ожидания выше 8 трлн рублей, то, как и раньше, мы будем выходить на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по покупке юаней.

Ранее он не исключал, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году, уточняя, что речь идет о покупке юаней. Он говорил, что оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель, а базовые нефтегазовые доходы в бюджете-2023 посчитаны исходя из номинального объема нефтегазовых доходов - 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. "Все, что будет выше, - в "кубышку", - отмечал Силуанов.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, во второй половине дня рубль перешел к укреплению по отношению к доллару США и евро, которое заметно ускорилось после 16 часов, при этом всего за несколько часов доллар упал с 72,5 до 68,6 рубля, евро - с 77 до 73 рублей. "При этом каких-то новостей, послуживших поводом для резкого усиления позиций российской валюты, не было. Видимо, поддержку рублю оказывают ускорившиеся продажи валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты основных налогов на следующей неделе. Кроме того, котировки нефти за два дня вернули часть утраченных накануне позиций, поднявшись с $81 до $85 за баррель марки Brent на фоне смягчения ковидных ограничений в Китае, а также пополнения стратегических запасов США. Увеличение предложения валюты на Московской бирже может объясняться тем, что сократившие объем закупок российского сырья в ноябре в ожидании решения ЕС по потолку цен на нефть Индия и Китай начали восстанавливать его после 5 декабря", - отмечает Кульков.

"Рубль до середины торгов продолжал дешеветь: доллар установил восьмимесячный максимум немного выше 72,6 руб., евро - около 77,1 руб., юань впервые с конца мая приближался к 10,3 руб. Затем валютные пары резко просели в рамках технической коррекции мощного восходящего движения последних недель. При этом внешний фон для рубля некоторое время был негативным из-за умеренного снижения нефтяных цен. Однако в начале основной российской сессии нефть возобновила активный рост. Вряд ли позитив с мировых рынков мог стать триггером назревшей коррекции рубля. Техническая перекупленность ключевых валютных пар, а также большое количество спекулятивных позиций, которые быстро фиксируют, привели к резкому снижению валют по отношению к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $81,49 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $77,64 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения среды.

Рынок уверенно вырос накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США. Подъем мог быть еще более существенным, если бы не прогнозы ухудшения погодных условий в Штатах, которое, вероятно, ограничит передвижение граждан по стране в рождественские праздники, отмечают аналитики XM, мнение которых приводит Market Watch.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей.

Подъем нефтяного рынка, отмечавшийся ранее в четверг, сошел на нет в том числе из-за укрепления доллара США, начавшегося после улучшения министерством торговли США оценки роста ВВП за третий квартал.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 декабря на 1,605 рубля, до 72,1306 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5532 рубля, до 76,6446 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг 1,356 рубля по отношению к среде и составил 71,8885 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 1,0375 рубля и составил 71,5766 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 240,606 млн, из которых $708,34 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 532,266 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,6825 рубля, до 76,7759 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,0141 рубля, подорожав до 76,1185 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR939,664 млн, из которых EUR453,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR485,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 2 базисных пункта - до 7,61% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.

МосБиржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

Путин заявил, что расследование терактов на "Северных потоках" не ведется

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году

Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 27 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });