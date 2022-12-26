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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Народный банк Китая предоставил банкам 216 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, передает "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 173 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 43 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, уточнил ЦБ. Целью операций регулятор назвал обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе в конце года.

По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финансовую систему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

Народный банк Китая Китай
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