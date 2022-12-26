Рынки акций Азии в понедельник растут

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник демонстрируют позитивную динамику вслед за повышением американского рынка акций в конце прошлой недели.

Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками. По этой же причине активность торговли на остальных рынках находится ниже обычного уровня, отмечает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:14 по Москве увеличилось на 0,6%.

В число лидеров роста котировок входят акции сырьевых компаний, включая JGC Holdings Corp. (+3,3%), Inpex Corp. (+2,7%) и Nippon Steel Corp. (+2,4%), а также машиностроительных Kawasaki Heavy Industries Ltd. (+3%) и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+2,9%).

Кроме того, дорожают бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+1,3%), ритейлера одежды Fast Retailing (+1,8%), выпускающей потребительскую электронику Sony Group (+0,3%), автомобильных Nissan Motor (+2,1%) и Toyota Motor (+0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 вырос на 0,65%.

Растут цены акций технологических и потребительских компаний, в том числе Huizhou China Eagle - на 1%, Shenzhen Infinova, Zhejiang Netsun и Xi'an Catering - примерно на 10%, а также автопроизводителя BYD - на 4,2%.

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:14 по Москве поднялось на 0,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличились на 1,3%.

Сильный подъем котировок показывают бумаги фармацевтических компаний Kyongbo Pharmaceutical и Samil Pharmaceutical - на 16% и 7,4% соответственно.