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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет открытия филиала в Китае в конце 2023 года, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции.

"Мы активно с ними (регулятором Китая находимся - ИФ) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве. Я надеюсь, что к концу 2023 года нам удастся открыть филиал в Китае, обычно это занимает 1,5-2 года. Надеемся, что к концу 2023 года у нас будет филиал в этой стране", - заявил он.

В середине ноября Ведяхин анонсировал, что Сбербанк в дополнение к представительству в Китае планирует открыть там филиал.

За рубежом у Сбербанка сейчас есть только один филиал - в Индии.

Сбербанк Китай
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