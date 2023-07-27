Сбербанк продолжает работу по созданию филиала в Китае

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжает работу по открытию филиала в Китае, процедура идет в соответствии с планом, сказал журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин.

Банк сообщал о намерениях открыть филиал в Китае в ноябре 2022 года. Филиал планировалось открыть в дополнение к уже существующему представительству Сбербанка в стране.

"У нас все идет в соответствии с планом в Китае. Это достаточно длинная процедура - открытие филиала международного банка в Китайской Народной Республике, но все идет в соответствии с процедурой, то есть идут формальные действия", - сказал Ведяхин.

Кроме того, Сбербанк рассматривает возможность реализации проектов в Африке в сотрудничестве со своими российскими клиентами.

"Мы проводили сегодня достаточно много встреч с африканскими партнерами. Пока что говорить о том, что есть какие-то конкретные договоренности про большие проекты, наверное, рано. Но мы рассматриваем совместные проекты вместе с нашими российскими клиентами для того, чтобы делать их в Африке", - сказал первый зампред Сбербанка.

По его словам, если клиенту Сбербанка будет интересно осуществлять большой проект в Африке, то банк "пойдет вместе с клиентом".

"Мы должны предоставить максимальную финансовую инфраструктуру, чтобы эти проекты состоялись. Уверен, что они будут", - сказал Ведяхин.

По его словам, Сбербанк сейчас возвращается к международному бизнесу и готов двигаться за своими клиентами также и в другие страны.

"Мы сейчас активно возобновляем наш международный бизнес. Смотрим различные форматы выхода в разные направления на разные континенты. На самом деле мы идем за нашими клиентами", - сказал первый зампред Сбербанка.