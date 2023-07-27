Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Сбербанк продолжает работу по созданию филиала в Китае

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжает работу по открытию филиала в Китае, процедура идет в соответствии с планом, сказал журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин.

Банк сообщал о намерениях открыть филиал в Китае в ноябре 2022 года. Филиал планировалось открыть в дополнение к уже существующему представительству Сбербанка в стране.

"У нас все идет в соответствии с планом в Китае. Это достаточно длинная процедура - открытие филиала международного банка в Китайской Народной Республике, но все идет в соответствии с процедурой, то есть идут формальные действия", - сказал Ведяхин.

Кроме того, Сбербанк рассматривает возможность реализации проектов в Африке в сотрудничестве со своими российскими клиентами.

"Мы проводили сегодня достаточно много встреч с африканскими партнерами. Пока что говорить о том, что есть какие-то конкретные договоренности про большие проекты, наверное, рано. Но мы рассматриваем совместные проекты вместе с нашими российскими клиентами для того, чтобы делать их в Африке", - сказал первый зампред Сбербанка.

По его словам, если клиенту Сбербанка будет интересно осуществлять большой проект в Африке, то банк "пойдет вместе с клиентом".

"Мы должны предоставить максимальную финансовую инфраструктуру, чтобы эти проекты состоялись. Уверен, что они будут", - сказал Ведяхин.

По его словам, Сбербанк сейчас возвращается к международному бизнесу и готов двигаться за своими клиентами также и в другие страны.

"Мы сейчас активно возобновляем наш международный бизнес. Смотрим различные форматы выхода в разные направления на разные континенты. На самом деле мы идем за нашими клиентами", - сказал первый зампред Сбербанка.

Александр Ведяхин Китай Сбербанк Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });