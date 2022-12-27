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Porsche начал производить электротопливо

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Porsche AG начал производить электротопливо (e-fuel, один из видов синтетического топлива) и объявил о планах по наращиванию мощностей до нескольких миллионов литров в год к середине текущего десятилетия.

Так компания совместно с чилийским партнером Highly Innovative Fuels открыла свой первый завод в Чили, сообщила Porsche.

На первоначальных этапах мощность завода составит только 130 тыс. литров топлива в год, которые будут использоваться для автоспорта и в исследовательских целях.

Позднее, к 2025 году компания панирует нарастить производство до 55 млн литров в год и к 2027 году - до 550 млн литров в год.

В будущем Porsche намерена продавать электротопливо нефтяным компаниям для его дальнейшей дистрибуции.

E-fuel представляет собой разновидность синтетического метанола, производимого в результате сложного процесса с использованием воды, водорода и двуокиси углерода. Электротопливо может обеспечить почти нейтральную по выбросам CO2 работу двигателей внутреннего сгорания. Однако при этом в автомобилях по-прежнему необходимо использовать нефтяное масло для смазки двигателя.

"Потенциал e-fuel велик. На данный момент в эксплуатации находится более 1,3 млрд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в мире. Многие из них продолжат ездить по дорогам в течение следующих нескольких десятилетий, и электротопливо предлагает владельцам этих машин хорошую альтернативу", - заявил директор по НИОКР Porsche Майкл Штайнер.

В то же время, компания отметила, что разработка и производство электротоплива не повлияет на ее планы по электрификации 80% линейки автомобилей Porsche к 2030 году.

Porsche Чили
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