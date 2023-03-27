Евросоюз решил избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил решение об отказе в Евросоюзе к 2035 году от автомобилей внутреннего сгорания при исключении для Германии, взявшей курс на будущее "синтетическое горючее", сообщает BFMTV.

Постпреды 27 стран Евросоюза одобрили договоренность, достигнутую 25 марта Европейской комиссией (ЕК) и Германией, блокировавшей до этого консенсус, и смягчили запланированный на 2035 год запрет.

Речь идет о европейском регламенте, который обяжет выпускать новые автомобили без выделения CO2. Будет запрещено использование автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, а также гибридных. Они уступят место электрическим автомашинам, за исключением тех, что будут работать на синтетическом горючем.

28 марта, проект будет предложен вниманию министров энергетики государств-членов для официального утверждения, объявило шведское председательство Совета ЕС.

Поначалу законодательное предложение Еврокомиссии предусматривало полный запрет на продажу после 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Германия в начале марта заблокировала законопроект. Страна - крупнейший европейский производитель автомобилей потребовала от ЕК подготовить предложение, позволяющее выпускать автомобили на синтетическом топливе.

Эту позицию поддерживали также итальянские автостроители.

После трех недель переговоров стороны пришли к согласию о запрете после 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, разрешив те из них, которые будут использовать исключительно нейтральные виды топлива, с точки зрения выбросов CO2.

Для производства такого топлива, как считают специалисты, может использоваться, например, зеленый водород, производимый с помощью возобновляемых источников электроэнергии. Рассматривается также использование газовых выбросов определенных промышленных объектов с извлечением из них CO2.

Предполагается, что такое топливо продлит жизнь двигателям внутреннего сгорания.