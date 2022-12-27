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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Аналитики ждут всплеска дефолтов по рискованным кредитам в США в 2023-2024 гг.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США самыми агрессивными темпами за последние десятилетия вызовет всплеск дефолтов на рынке высокорискованных корпоративных кредитов в следующие два года, прогнозируют аналитики банков Уолл-стрит и рейтинговых агентств.

Этот рынок оценивается в $1,4 трлн, отмечает Financial Times.

Ожидается, что доля дефолтов в общем объеме кредитов вырастет по крайней мере вдвое по сравнению с относительно низким уровнем в 1,6% в настоящее время. Действия Федрезерва, направленные на сдерживание инфляции за счет существенного повышения ставок, окажут давление на компании с "мусорными" рейтингами, которые активно привлекали дешевые деньги в эпоху пандемии.

Объем нового кредитования в США в 2021 году составил $615 млрд, по данным LCD. Это максимальный уровень с начала расчета показателя в 2000 году, поскольку компании старались воспользоваться сверхнизкими процентными ставками.

Однако в этом году ФРС стала быстро поднимать ставки, доведя их с почти нулевого уровня до диапазона 3,75-4% годовых в декабре. При этом ожидается, что следующей весной они достигнут пикового значения примерно в 5%. Увеличение стоимости обслуживания долга может оказаться непосильным грузом для некоторых компаний, полагают аналитики.

Негативные ожидания усиливаются тем, что Уолл-стрит в целом ожидает рецессии в экономике США в 2023 году, что может нанести удар по корпоративным доходам.

Deutsche Bank прогнозирует, что доля дефолтов может достичь 5,6% в следующем году и 11,3% в 2024 году. Это будет близко к рекордному максимуму, установленному в 2009 году.

Аналитики UBS ожидают роста дефолтов по низкосортным кредитам в 2023 году примерно до 9%. JPMorgan оценивает уровень дефолтов в 3,5% в будущем году и 4% в 2024 году при умеренном экономическом спаде.

"Мы видим признаки того, что резервы, созданные после рецессии 2020 года, истончаются", - говорится в сообщении S&P Global Ratings.

Аналитик агентства Ник Кремер прогнозирует повышения уровня дефолтов по долговым обязательствам США со спекулятивным рейтингом до 3,75% к сентябрю следующего года по сравнению с 1,6% сейчас. Это ниже среднего показателя за долгосрочный период, который составляет 4,1%.

Однако пессимистичный сценарий S&P GR предполагает рост дефолтов до 6%. "Многое будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии", - полагают эксперты.

США
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