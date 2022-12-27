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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Белоусов заявил, что инфляция в РФ в 2023 г. может опуститься ниже прогнозного значения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2023 году может опуститься ниже планки официального прогноза, создавая условия для смягчения денежно-кредитной политики, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"У нас в прогнозе (инфляция в 2023 году - ИФ) стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что она, скорее всего, будет ниже", - сказал Белоусов в интервью "России 24".

ЦБ РФ в сентябре сделал последний шаг в цикле снижения ключевой ставки, который стартовал с экстренных февральских 20%, и остановился на отметке 7,5%. По итогам декабрьского заседания регулятор, вновь оставив ставку неизменной, не дал направленного сигнала о своих будущих действиях, что подразумевает возможность движения в любую сторону или продолжения паузы.

"Банк России следит за этой ситуацией, и, безусловно, если увидит, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации, наверное, пойдет на то, чтобы еще смягчить политику", - считает Белоусов.

При этом он отметил, что ЦБ уже сделал "колоссальное движение" в сторону снижения ставки. По словам первого вице-премьера, не только ЦБ, но и правительство не ожидало столь быстрого замедления инфляции после всплеска на фоне резко возросших геополитических рисков в начале прошлого года.

Андрей Белоусов ЦБ РФ
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