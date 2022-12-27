Аналитики Danske Bank прогнозируют укрепление доллара США в 2023 году
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики Danske Bank полагают, что решающее значение для динамики валютных курсов в 2023 году будет иметь состояние мировой экономики.
"Ключевым предположением, лежащим в основе наших прогнозов курсов валют, является укрепление доллара США и ужесточение финансовых условий в мире", - говорится в их обзоре.
Однако если инфляционные опасения быстро затихнут, перспективы для валютного рынка будут сильно отличаться. Федеральная резервная система может сделать поворот в своей политике агрессивного повышения процентных ставок из-за быстрого ослабления инфляционного давления, полагают эксперты.
Рынок сместился в сторону ожиданий ослабления американской нацвалюты, однако Danske Bank по-прежнему скептически оценивает оправданность такого оптимизма. Аналитики считают, что справедливая оценка пары евро/доллар находится ближе к $0,9. Они также ожидают более быстрого ослабления инфляции в США по сравнению с еврозоной, что может оказать еще более значительное давление на единую европейскую валюту.
Эксперты предполагают ослабление евро, если не будет позитивных событий. "Мы придерживаемся нашего давнего "медвежьего" взгляда на EUR/USD. Как мы видим, евро будет продолжать тяжелую борьбу в 2023 году из-за множества тех же причин, что и в 2022 году", - говорится в сообщении банка. С другой стороны, снятие антиковидных ограничений в Китае окажет позитивное влияние на экономику еврозоны и ее валюту.
По прогнозам аналитиков, курс евро будет находиться в районе $1,05 в ближайший месяц, $1,02 - через три месяца. При этом они повысили оценку через двенадцать месяцев до $0,98 с ранее ожидавшихся $0,93.
Они также ожидают, что британский фунт через год будет стоить $1,15 против ранее предполагавшихся $1,08.
Прогноз валютных курсов:
|Пара
|1 мес.
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|EUR/USD
|1,05
|1,02
|0,98
|0,98
|USD/JPY
|137
|139
|135
|128
|GBP/USD
|1,21
|1,19
|1,15
|1,15
|EUR/GBP
|0,87
|0,86
|0,85
|0,85
|EUR/CHF
|0,98
|0,97
|0,96
|0,96
|AUD/USD
|0,67
|0,66
|0,65
|0,65
|NZD/USD
|0,63
|0,62
|0,61
|0,61
|USD/CAD
|1,36
|1,38
|1,39
|1,39
|USD/CNY
|7,05
|7,20
|7,30
|7,30
|EUR/NOK
|10,5
|10,4
|10,2
|10,0
|EUR/SEK
|10,8
|11,0
|11,2
|11,0