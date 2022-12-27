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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Аналитики Danske Bank прогнозируют укрепление доллара США в 2023 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики Danske Bank полагают, что решающее значение для динамики валютных курсов в 2023 году будет иметь состояние мировой экономики.

"Ключевым предположением, лежащим в основе наших прогнозов курсов валют, является укрепление доллара США и ужесточение финансовых условий в мире", - говорится в их обзоре.

Однако если инфляционные опасения быстро затихнут, перспективы для валютного рынка будут сильно отличаться. Федеральная резервная система может сделать поворот в своей политике агрессивного повышения процентных ставок из-за быстрого ослабления инфляционного давления, полагают эксперты.

Рынок сместился в сторону ожиданий ослабления американской нацвалюты, однако Danske Bank по-прежнему скептически оценивает оправданность такого оптимизма. Аналитики считают, что справедливая оценка пары евро/доллар находится ближе к $0,9. Они также ожидают более быстрого ослабления инфляции в США по сравнению с еврозоной, что может оказать еще более значительное давление на единую европейскую валюту.

Эксперты предполагают ослабление евро, если не будет позитивных событий. "Мы придерживаемся нашего давнего "медвежьего" взгляда на EUR/USD. Как мы видим, евро будет продолжать тяжелую борьбу в 2023 году из-за множества тех же причин, что и в 2022 году", - говорится в сообщении банка. С другой стороны, снятие антиковидных ограничений в Китае окажет позитивное влияние на экономику еврозоны и ее валюту.

По прогнозам аналитиков, курс евро будет находиться в районе $1,05 в ближайший месяц, $1,02 - через три месяца. При этом они повысили оценку через двенадцать месяцев до $0,98 с ранее ожидавшихся $0,93.

Они также ожидают, что британский фунт через год будет стоить $1,15 против ранее предполагавшихся $1,08.

Прогноз валютных курсов:

Пара 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
EUR/USD 1,05 1,02 0,98 0,98
USD/JPY 137 139 135 128
GBP/USD 1,21 1,19 1,15 1,15
EUR/GBP 0,87 0,86 0,85 0,85
EUR/CHF 0,98 0,97 0,96 0,96
AUD/USD 0,67 0,66 0,65 0,65
NZD/USD 0,63 0,62 0,61 0,61
USD/CAD 1,36 1,38 1,39 1,39
USD/CNY 7,05 7,20 7,30 7,30
EUR/NOK 10,5 10,4 10,2 10,0
EUR/SEK 10,8 11,0 11,2 11,0

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