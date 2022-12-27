"Газпром нефть" без аукциона получила Салетинский участок недр в Карском море

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефти" без аукциона предоставлен для геологического изучения Салетинский участок недр в Карском море.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

У "Газпром нефти" в этой акватории уже есть актив – в 2018 году она выиграла аукцион на Южно-Обский участок, предложив за него 1,019 млрд рублей при стартовом платеже 152,065 млн рублей. Позже компания заявила, что оценивает ожидаемые геологические запасы нефти Южно-Обского в более чем 400 млн тонн.

Кроме того, "Газпром нефть" развивает Новопортовский кластер в этой части ЯНАО.