Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

В понедельник американский фондовый рынок не работал из-за праздников по случаю Рождества.

Новость о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае не смогла поддержать рынок во вторник, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране растет, в связи с чем Tesla Inc. была вынуждена приостановить выпуск электромобилей на предприятии в Шанхае.

Акции Tesla потеряли в цене 11,4% по итогам торгов.

ADR китайского производителя электромобилей NIO Inc. подешевели на 8,3% вслед за ухудшением компанией прогноза поставок машин на четвертый квартал из-за проблем в КНР. Теперь NIO рассчитывает, что ее поставки в текущем квартале составят 38,5-39,5 тыс. электромобилей, а не $43-48 тыс., как ожидалось ранее.

Как сообщалось, власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

"Власти Китая четко дают понять, что намерены сделать большой шаг вперед в плане открытия страны, и это именно то, в чем отчаянно нуждается мировая экономика, - заявил главный исполнительный директор Kalkine Group Кунал Сони. - Однако не стоит забегать вперед и ждать слишком многого от фондового рынка в ближайшей перспективе, по крайней мере, до середины 2023 года".

Статданные по экономике США, опубликованные во вторник, показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре текущего года увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.

"Поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать базовую ставку, стоимость ипотеки растет, что является сдерживающим фактором для подъема цен на жилье, - сказал Крейг Лавацца, управляющий директор S&P Dow Jones, рассчитывающей индекс. - Учитывая перспективы сохранения сложной макроэкономической среды, цены на жилье могут продолжить снижение".

Акции технологических компаний стали лидерами падения во вторник. Бумаги Apple Inc. потеряли в цене 1,4% на фоне опасений возникновения новых проблем с производством продукции компании в Китае из-за скачка заболеваемости, отмечает Market Watch.

Стоимость акций Intel Corp. опустилась на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,7%, Netflix Inc. - на 3,7%. Также подешевели бумаги Walt Disney Co. (-1,9%) и Goldman Sachs Group Inc. (-1%).

Котировки ADR китайских компаний, торгующихся в США, уверенно выросли. Цена бумаг Alibaba Group Holding поднялась на 4,9%, JD.com Inc. - на 4,2%, Baidu Inc. - на 4,4%.

Бумаги американских авиакомпаний подешевели в связи с отменой тысяч рейсов из-за плохих погодных условий.

Цена бумаг Southwest Airlines Co. опустилась на 6%, Delta Air Lines - на 0,8%, United Airlines Holdings Inc. - на 0,5%, American Airlines Group Inc. - на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 37,63 пункта (0,11%) и составил 33241,56 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,57 пункта (0,4%) - до 3829,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 144,64 пункта (1,38%) и составил 10353,23 пункта.