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Marathon Oil закрыла сделку по покупке активов на месторождении Eagle Ford

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американская Marathon Oil Corp. завершила приобретение активов компании Ensign Natural Resources на сланцевом месторождении Eagle Ford за $3 млрд, говорится в сообщении корпорации.

"Мы рады объявить о завершении сделки по приобретению высококачественных активов Ensign в сердце сланцевого месторождения Eagle Ford", - сказал председатель, президент и главный исполнительный директор Marathon Oil Ли Тиллман.

По его словам, приобретение будет незамедлительно способствовать росту финансовых показателей компании.

Активы расположены в округах Лайв-Оак, Би, Карнc и Де-Витт, штат Техас. Marathon Oil сообщила о заключении сделки 2 ноября.

С начала 2022 года капитализация Marathon Oil увеличилась на 68,4%.

Marathon Oil США Eagle Ford Ensign Natural Resources Техас Ли Тиллман
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