В ноябре в России выпуск легковых машин упал к октябрю в 1,6 раза

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года производство легковых автомобилей в России сократилось к октябрю в 1,6 раза (на 36,5%), до 23,7 тысячи единиц, вернувшись к помесячному снижению после октябрьского всплеска, следует из данных Росстата.

В годовом измерении выпуск легковых машин в ноябре упал на 78,8%.

После майского обвала до отметки в 3,7 тысячи штук производство восстанавливалось и к августу доросло до 24,7 тысячи единиц в месяц. В сентябре оно впервые с мая снизилось (до 23,8 тысячи), а в октябре - подскочило на треть (до 37,3 тысячи машин).

Комментируя октябрьские результаты, аналитик автопрома Владимир Беспалов отмечал, что динамика производства легковых автомобилей сейчас определяется исключительно возможностью находящихся в России предприятий выпускать те или иные объемы. "Влияние новых проектов есть, но пока не очень значительное", - говорил он.

За январь-ноябрь 2022 года, по данным Росстата, в стране выпустили 410 тысяч автомобилей, что в 3 раза (на 66,9%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Грузовиков в России в ноябре 2022 года выпустили 11,3 тысячи штук (-35,7% г/г и +2,3% к октябрю). С начала года их производство снизилось на 24,2%, до 126 тысячи единиц.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в ноябре был на уровне 1,2 тысячи штук (-17,8% г/г и +8,7% к октябрю). По итогам 11 месяцев он снизился до 11,2 тысячи единиц (-14,1%).

Производство двигателей внутреннего сгорания за ноябрь, исходя из данных Росстата, составило 16,2 тыс. шт. (-54,8% г/г, на уровне октября). С начала года оно сократилось на 29,1%, до 211 тыс. шт.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов. Часть из них приостановили свои локальные производства на неопределенный срок, некоторые - передали активы в госсобственность или местным частным владельцам.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России (без учета поквартально отчитывающихся Mercedes, BMW и Chery) в январе-ноябре 2022 года сократились почти в 2,6 раза (на 60,9%), до 548 877 единиц.