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Коэффициенты для расчета утильсбора на автомобили могут изменить в 2023 г.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Коэффициенты для расчета утильсбора на автомобили в России могут быть скорректированы в I квартале 2023 года, следует из опубликованной в пятницу стратегии развития автопрома до 2035 года.

Стратегия содержит план по реализации ее первоочередных мероприятий.

План предполагает, что в I квартале следующего года могут быть внесены изменения в постановление правительства (№1291), по которому рассчитывается размер уплаты утильсбора на автомобили.

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Изменения предполагаются "в части корректировки коэффициента расчета суммы утилизационного сбора".

В документе отмечается, что предлагаемые изменения могут быть сделаны в случае реализации целевого сценария отраслевой стратегии. Последний предполагает "относительно высокие темпы достижениях технологического суверенитета за счет увеличения, в том числе, объемов госфинансирования автомобильной отрасли в части углубления локализации производства критически важных компонентов".

По целевому сценарию локальный рынок должен жестко защищаться в целях сокращения притока импортных автомобилей.

Доля произведенных в РФ автомобилей в структуре удовлетворения спроса, согласно этому сценарию, будет расти от 40% в 2022 году до 83% к 2035 году.

Россия
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