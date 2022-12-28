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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли РФ в ноябре составил 3 трлн 578,2 млрд рублей, что на 7,9% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с уточненными данными за октябрь (снижение на 10%) темпы падения замедлились. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, предусматривал снижение на 8,8%.

За 11 месяцев оборот снизился на 6,2%, до 38 трлн 311,4 млрд рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре снизился на 3,4% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1 трлн 767,5 млрд рублей. За 11 месяцев этот показатель составил 18 трлн 901 млрд рублей, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Оборот непродовольственной розницы в ноябре сократился на 11,7%, до 1 трлн 810 млрд рублей. В январе-ноябре оборот снизился на 10,5%, до 19 трлн 410,4 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что в ноябре в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49,4% (в октябре 49,5%), непродовольственных товаров - 50,6% (в октябре 50,5%). В минувшем месяце оборот розничной торговли на 95,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,9% (в ноябре 2021 года - 95,1% и 4,9% соответственно).

Росстат
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