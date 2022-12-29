ФАС удовлетворила ходатайство о покупке 50% "Цимлянских вин"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФАС удовлетворила ходатайство компании "АПЕКС Менеджмент" (Москва) о покупке 50% "Цимлянских вин" (Ростовская область), сообщает служба.

"По мнению ведомства, сделка позволит поддержать отечественного производителя вина и не приведет к ограничению конкуренции на рынке алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "АПЕКС Менеджмент" занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" является АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году).

"Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" под процедурой банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

В первом полугодии этого года предприятие произвело 112,6 тыс. декалитров (дал) винодельческой продукции, что вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщал "Интерфаксу" первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

"В первом полугодии текущего года "Цимлянские вина" произвели 1,6 млн бутылок. Доля вин, произведенных заводом, в общем объеме производства донской винодельческой продукции составляет 67%. Отмечу, что производственная политика "Цимлянских вин" сместилась в сторону наращивания объемов производства вин тихих и вин игристых против вин с защищенным географическим указанием", - говорил Гончаров.

В частности, по его словам, в январе-июне текущего года "Цимлянские вина" произвели 619,4 тыс. бутылок тихих вин, что почти в 5 раз больше, чем годом ранее, игристых - 683,9 тыс. бутылок (рост в 3,5 раза).

В 2022 году компания планирует произвести порядка 5 млн бутылок винодельческой продукции, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщал генеральный директор компании Аскер Хапаев на первом Всероссийском винодельческом форуме в ноябре в Москве, "Цимлянские вина" в настоящее время завершают восстановление имеющихся виноградников и с 2024 года планируют расширять их площадь на 100-150 га в год.

По данным ЕГРЮЛ на 15 декабря, единственным владельцем АО "АПЕКС Менеджмент" является гендиректор компании Елена Куликова.