Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

"Газпром нефть" упала на 11% после отсечки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на опасениях относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,7%, при этом упали на 11% акции "Газпром нефти" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2136,23 пункта (-0,2%), индекс РТС - 927,13 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар подорожал до 72,54 рубля (+0,35 рубля).

Акции "Газпром нефти" упали до 457,75 рубля (-11,1%), дивиденды за 9 месяцев составят 69,78 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "ММК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), OZON (+0,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в акциях "Газпром нефти" после отсечки дивидендов ожидается "гэп" порядка 10,5%. Исходя их текущей ситуации, быстрого его закрытия не ожидается.

Торги в новом году в фондовой секции МосБиржи начнутся 3 января. В первые торговые сессии индекс сможет подрасти, так как инвесторы начнут формировать свои позиции после их частичного закрытия перед праздниками. Вероятнее всего, ликвидность будет сниженной, но сильного падения можно будет избежать благодаря тому, что именно физические лица вносят наибольший вклад в объемы торгов в этом году. Индекс МосБиржи в первую торговую неделю нового года будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов, полагает аналитик.

Ситуация в экономике США

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-1,4% на беспокойстве из-за рынка недвижимости и рецессии.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре снизился на 4% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Показатель упал по итогам шестого месяца подряд - до минимума с апреля 2020 года. Это говорит о продолжающемся спаде на рынке на фоне существенного подъема ставок по ипотеке.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу возможной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.

Фондовая Азия

В Азии в четверг также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).

Инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу высокой инфляции, геополитических рисков и возможной рецессии в 2023 году.

Даже новость о дальнейшем смягчении антиковидной политики в Китае не смогла спровоцировать продолжительного предновогоднего роста фондового рынка. По оценкам экспертов, открытие китайской экономики после пандемии коронавируса может оказать еще большее проинфляционное давление.

Тем временем, в Китае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти США и Италии в среду приняли решение ввести обязательное тестирование на COVID-19 всех туристов, приезжающих из КНР.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продаж при слабой активности торгов в последние дни уходящего года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,16 за баррель (-1% и -1,3% в среду), февральская цена WTI - $78,21 за баррель (-1% и -0,7% накануне).

Оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями увеличения спроса на нефть вслед за снятием карантинных ограничений в Китае, сменился опасениями новой волны заболеваемости COVID-19 в мире.

В центре внимания трейдеров в четверг - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 по Москве. Отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.