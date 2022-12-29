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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Brent торгуется у $83,1 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть замедлилось вечером в четверг после публикации данных о неожиданном росте запасов в США.

К 19:44 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,02%) - до $83,13 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени на $0,74 (0,94%) - до $78,22 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 718 тысяч баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,2 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тысячи баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение резервов бензина на 500 тысяч баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. При этом число заболевших COVID-19 в КНР растет. Некоторые государства уже объявили о введении дополнительных мер контроля для пассажиров, прибывающих из Китая.

"Переход от борьбы с каждым единичным случаем к попытке жить с вирусом был очень резким, и это создает огромную неопределенность перед началом нового года, - написал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Непонятно, как руководство Китая будет реагировать на сложившуюся ситуацию, о которой к тому же очень мало данных".

Brent WTI Китай Минэнерго США
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