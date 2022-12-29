Цена нефти Brent опустилась до $83,14 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в четверг при слабой активности торгов в последние дни уходящего года.

Оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями увеличения спроса на нефть вслед за снятием карантинных ограничений в Китае, сменился опасениями новой волны заболеваемости COVID-19 в мире.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в четверг составляет $83,14 за баррель, что на $0,12 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,07 (1,3%), до $83,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,28 (0,35%), до $78,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,57 (0,7%), до $78,96 за баррель.

"Отказ Китая от туристических ограничений может спровоцировать новую глобальную волну заболеваемости COVID-19, - отмечает директор JTD Energy Services Pte в Сингапуре Джон Дрисколл, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Это, в свою очередь, может ослабить спрос на нефть и привести к снижению цен".

В центре внимания трейдеров в четверг - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 по московскому времени.

Отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.