"АвтоВАЗ" ушел в однодневный корпоративный отпуск перед новогодними каникулами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 30 декабря приостанавливает работу на период однодневного единого корпоративного отпуска и предстоящих новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"В этом году для сотрудников "АвтоВАЗа" 30 декабря - единый корпоративный отпуск, затем - новогодние каникулы. Возобновить производство планируется с 9 января", - сказал Зайцев.

Согласно ранее озвученным производственным планам компании, с 9 января по 26 февраля 2023 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva - с понедельника по субботу в одну смену. При этом, для сотрудников предусмотрен один скользящий выходной.

Сообщалось, что в конце августа после длительного простоя, вызванного перебоями с поставками компонентов, и почти трехмесячной работы в сокращенном четырехдневном графике "АвтоВАЗу" удалось перезапустить производство и вернуть всю группу компаний, включая Ижевский автозавод, на пятидневный режим работы. Для автосборочного комплекса был предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным.

В настоящее время тольяттинский автозавод выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля) и Lada Niva Travel (с середины августа). В марте 2023 года на тольяттинской площадке планируется возобновить производство Lada Vesta. На ижевской площадке на конец следующего года запланировано опытное производство e-Largus.

Также сообщалось, что во второй половине 2023 года "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под брендом Lada на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2023 год, как сообщалось, составляет 401,6 тыс. автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lada за 11 месяцев 2022 года упали на 48,7%, до 164,636 тыс. шт. Доля бренда на фоне ухода иностранцев выросла до 30% (+7,1 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".