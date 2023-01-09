"АвтоВАЗ" возобновил производство после 1-дневного корпоративного отпуска и праздников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство после приостановки с 30 декабря на период однодневного корпоративного отпуска и новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации компании Сергей Зайцев.

Согласно ранее озвученным планам компании, с 9 января по 26 февраля подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva - с понедельника по субботу в одну смену. При этом для сотрудников предусмотрен один скользящий выходной.

В конце августа 2022 года после длительного простоя, вызванного перебоями с поставками компонентов, и почти трехмесячной работы в сокращенном четырехдневном графике "АвтоВАЗу" удалось перезапустить производство и вернуть всю группу компаний, включая Ижевский автозавод, на пятидневный режим работы. Для автосборочного комплекса был предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным.

В настоящее время тольяттинский автозавод выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля) и Lada Niva Travel (с середины августа). В марте текущего года на тольяттинской площадке планируется возобновить производство Lada Vesta. На ижевской площадке на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Сообщалось также, что во второй половине 2023 года "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под брендом Lada на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план на 2023 год составляет 401,6 тыс. автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lada за 11 месяцев 2022 года упали на 48,7%, до 164,636 тыс. штук. Доля бренда на фоне ухода иностранцев выросла до 30% рынка (+7,1 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".