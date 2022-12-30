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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

ЦБ планирует более консервативно регулировать валютный риск банков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект изменений, устанавливающий более консервативное регулирование валютного риска, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

Проект новой редакции инструкции 178-И разработан в целях обеспечения большей устойчивости кредитных организаций к валютному риску, в том числе с учетом факторов риска, реализовавшихся в 2022 году, снятия избыточной нагрузки на банки и достижения большей чувствительности оценки величины открытых валютных позиций (ОВП) к факторам валютного риска.

Документ, в частности, вводит новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгметаллам с переходным периодом, в течение которого происходит постепенное сокращение лимита вплоть до его целевого значения 20%. Данный лимит призван стимулировать банки управлять валютным риском с помощью балансовых инструментов, то есть без учета производных финансовых инструментов (ПФИ), в целях избежания потерь в результате реализации рисков неисполнения (расторжения) производных финансовых инструментов в условиях нестабильности на финансовых рынках. Для адаптации к изменениям новый лимит будет вводиться поэтапно (в течение одного года): сперва 40%, со снижением на 5 п.п. каждый квартал вплоть до целевых 20%.

Кроме того, проект изменений предусматривает переход на лимитирование относительно базового капитала (то есть без учета субордов). В целях избежания "скачков" капитала по факту аудита базовый капитал будет учитывать всю прибыль, признаваемую в совокупном капитале. ЦБ введет переходный период (один год), в течение которого продолжится использование совокупного капитала, но с уменьшением на дисконт в размере доли от разницы между капиталами (начиная с доли 20%). Данный дисконт будет увеличиваться каждый квартал (на 20 п.п.) вплоть до актуального базового капитала.

Регулятор также планирует повысить требования к качеству хеджирующих инструментов. В частности, он установит критерии "хороших" ПФИ: позиции только по таким ПФИ можно сворачивать в расчете ОВП. Должно выполняться хотя бы одно условие:

- у контрагента есть рейтинг не ниже "B" от международного рейтингового агентства или "BB+" от российского агентства;

- у контрагента нет рейтинга, но при этом у его основного общества есть рейтинг не ниже "BBB" - международного рейтингового агентства, "AAA" - российского агентства.

- по ПФИ регулярно перечисляется вариационная маржа.

Сделки с ненадежными контрагентами также могут генерировать валютный риск, поэтому будут включаться в расчет ОВП, если это увеличивает величину открытой валютной позиции, отмечает ЦБ.

Дополнительно ЦБ предусмотрит набор признаков "схемности" сделок:

- контрагент по сделке - SPV / компания, в отношении которой банк (его акционеры) осуществляет фактический контроль или оказывает существенное влияние;

- сделка систематически пролонгируется (перезаключается) без перечисления средств;

- объем сделок кратно превышает масштабы деятельности контрагента;

- исполнение сделок / маржирование осуществляется контрагентом за счет средств самого банка.

ЦБ РФ
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