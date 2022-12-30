Локализация ключевых автокомпонентов в РФ требует 300 млрд руб. из госбюдже до 2025 г

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Комплексная программа по ускорению локализации в РФ критически важных автокомпонентов требует до 300 млрд рублей из федерального бюджета на период 2023-2025 годов, следует из стратегии развития автопрома до 2035 года.

Стратегия утверждена правительством РФ и опубликована в пятницу на официальном портале правовой информации.

Для достижения целевых показателей стратегии в 2023-2025 гг. ежегодно требуется до 26 млрд руб. бюджетных ассигнований на финансирования программ господдержки спроса на автомобильную продукцию.