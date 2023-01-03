Рынок акций РФ отыграл оптимизм внешних фондовых площадок

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник отыграл оптимизм внешних фондовых площадок, после чего днем залег в боковик - "быки" сбавили напор из-за коррекционной просадки нефти после роста (Brent просела к $85 за баррель). Индекс МосБиржи консолидируется в районе 2170 пунктов (максимум за 3 недели), при этом в аутсайдерах остаются просевшие бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после отказа акционеров от выплат дивидендов за 9 месяцев.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2170,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - 966,48 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 70,73 рубля (+0,83 рубля), в начале валютных торгов курс поднимался до 71,8 руб./$1.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,6%), расписки OZON (+2,5%), бумаги Polymetal (+2%), расписки TCS Group (+1,9%), акции "Роснефти" (+1,7%), "Норникеля" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "РусГидро" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,9% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции "Яндекса" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции НЛМК (-2,6%, до 114,68 рубля), ВТБ (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).