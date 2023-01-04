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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в декабре 2022 г. составил 19 млрд рублей

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в декабре 2022 года составил 19 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Это на 39% больше, чем в ноябре, в 1,8 раза больше, чем в декабре 2021 года, и представляет максимальное значение с лета 2021 года.

Всего за 2022 год объем торгов драгметаллами составил 122,8 млрд рублей, что на 41% меньше, чем в 2021 году. В натуральном выражении объем торгов золотом сократился на треть, до 32,3 тонны, хотя серебром – вырос почти вдвое, до 78,7 тонны. Среднемесячный объем торгов вернулся на уровень порядка 10 млрд рублей.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов составлял примерно 10 млрд рублей, в 2020 году он оказался в среднем на уровне около 4 млрд рублей, а в 2021 году – свыше 17 млрд рублей.

МосБиржа РТС
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