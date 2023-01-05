Замглавы МВФ отметила, что проблема инфляции в США не решена

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Проблема высокой инфляции в США еще не решена, и Федеральной резервной системе (ФРС) рано праздновать победу, несмотря на замедление темпов роста потребительских цен, считает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

"Если посмотреть на индикаторы рынка труда или на очень устойчивые компоненты инфляции, в том числе цены в сфере услуг, становится понятно, что проблема высокой инфляции еще не решена", - заявила она в интервью газете Financial Times, отметив, что МВФ советует Федрезерву "сохранять свой курс" по ужесточению политики.

По ее словам, очень важно, чтобы американский ЦБ придерживался "ограничительной монетарной политики" до тех пор, пока не добьется "решительного и устойчивого замедления инфляции", которое проявится в зарплатах, а также в сегментах за пределами продуктов питания и энергоносителей.

Гопинат полагает, что Федрезерву следует поднять ставку до 5% и сохранять ее на этом уровне в течение всего текущего года. В отличие от ряда других экономистов она считает, что ужесточение денежно-кредитной политики в США не является чрезмерным.

В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как того ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

Говоря о ситуации в Китае, Гопинат отметила, что экономика КНР будет испытывать серьезные трудности в ближайшей перспективе из-за роста заболеваемости COVID-19, и это негативно скажется на глобальном экономическом росте.

Однако позднее в этом году спрос в Китае начнет восстанавливаться, считает она.

МВФ в этом месяце опубликует новые прогнозы для мировой экономики. В октябре прошлого года фонд прогнозировал увеличение ВВП США на 1% в 2023 году, еврозоны - на 0,5%, Китая - на 4,4%.

По словам Гопинат, у Штатов довольно небольшая возможность избежать рецессии в этом году.

Она также ожидает, что в еврозоне ужесточение денежно-кредитной политики будет длиться дольше, чем в США, учитывая, что регуляторам приходится бороться с последствиями энергетического кризиса, вызванного ситуацией на Украине.