Уолл-стрит закрылась снижением на фоне публикации протокола заседания ФРС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен.

Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в экономике США.

Трейдеры также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября.

Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс., по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре уменьшился на 21% - до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $77,8 млрд, а не $78,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения до $73 млрд с объявленного прежде октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс., согласно Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

Акции Constellation Brands упали на 9,7%. Американский производитель алкогольных напитков сократил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года на 0,7%, при этом скорректированный показатель оказался хуже ожиданий аналитиков, тогда как выручка превысила прогнозы.

Цена бумаг Walgreens Boots Alliance уменьшилась на 6,1%. Американская аптечная сеть получила чистый убыток в первом квартале 2023 финансового года, выручка компании снизилась на 1,5%, но превысила ожидания аналитиков.

Котировки акций General Motors Co. (GM) выросли на 0,9%. Американский автопроизводитель вернул себе лидерство на рынке США, обогнав по продажам японскую Toyota Motor Corp. в 2022 году. Продажи GM на американском рынке в минувшем году выросли на 3% и составили 2 млн 274,088 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании.

Акции Amazon.com Inc. опустились на 2,4%. Американский интернет-ритейлер сократит более 18 тыс. рабочих мест - больше, чем планировалось прежде. Сокращения станут крупнейшими в истории компании, отмечает агентство Bloomberg.

Бумаги американской торговой сети Bed Bath & Beyond рухнули на 29,9% после того, как компания предупредила, что ей может потребоваться инициировать банкротство.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшился на 339,69 пункта (1,02%) и составил 32930,08 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 44,87 пункта (1,16%) - до 3808,10 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 153,52 пункта (1,47%) и составил 10305,24 пункта.