Рубль не демонстрирует существенных изменений на старте торгов к доллару и юаню

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань растут незначительно на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилизировался на фоне улучшения внешней конъюнктуры.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 72,19 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,85 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,7 коп. - до 10,484 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов показала динамику, близкую к нейтральной. Рубль в первые минуты был недооценен относительно фундаментальных факторов. Уже на пятой минуте российская валюта взяла курс на укрепление при поддержке нефтяных котировок и спроса на рисковые активы, доллар к этому времени опустился до 71,92 руб./$1 (-20,25 коп.).

Цены на нефть подрастают на ожиданиях спроса в КНР с учетом ослабления карантинного режима. Китайские власти в воскресенье приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19. С 8 января лицам, прибывающим в Китай с отрицательным результатом теста на COVID-19, больше не нужно будет уходить на карантин. В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев. Вместе с тем жители материкового Китая вновь могут получать загранпаспорта и туристические визы. Также в воскресенье власти КНР возобновили пассажирское сообщение по сухопутным и морским маршрутам между материковой частью Китая и специальным административным районом Гонконг при наличии тестов на COVID-19.

Отмена многих ограничений на поездки вступила в силу после того, как накануне в Китае начался ежегодный 40-дневный период путешествий, приуроченный к Лунному Новому году, который на этот раз приходится на 22 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $79,43 за баррель, что на 1,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,62 за баррель, что на 1,15% больше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник демонстрируют позитив: китайский CSI300 поднялся на 0,67%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%, южнокорейский Kospi увеличился на 2,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,59%. Токийская фондовая биржа не работает в связи с празднованием Дня почитания старших. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,22%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали активный подъем по итогам торгов в пятницу благодаря сигналам о замедлении роста зарплат в США. Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 700,53 пункта (2,1%) и составил 33630,61 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 86,98 пункта (2,3%) - до 3895,08 пункта. Nasdaq Composite увеличился на 264,05 пункта (2,6%) и составил 10569,29 пункта.

Количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в декабре увеличилось на 223 тыс. - минимальными темпами с декабря 2020 года, показал обнародованный в пятницу отчет Минтруда. При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта по сравнению с 56,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Показатель опустился ниже данной отметки впервые с мая 2020 года.