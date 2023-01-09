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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Безработица в еврозоне в ноябре осталась на рекордно низком уровне в 6,5%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Безработица в 19 странах еврозоны в ноябре осталась на уровне 6,5% - минимальном за всю историю ведения расчетов, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали изменения показателя по сравнению с уровнем предыдущего месяца.

Для сравнения, в ноябре 2021 года безработица в регионе составляла 7,1%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце сократилось на 2 тыс. по сравнению с октябрем, до 10,849 млн, что также является минимумом с начала отслеживания этих данных в 1995 году.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) повысилась до 15,1% с 15% в октябре.

Самый высокий уровень безработицы среди крупнейших экономик еврозоны зафиксирован в Испании - 12,4%. В Италии она составила 7,8%, во Франции - 7%, в Нидерландах - 3,6%, в Германии - 3%.

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