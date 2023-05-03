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Безработица в еврозоне в марте неожиданно снизилась до 6,5%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В марте 2023 года безработица в еврозоне опустилась до 6,5% по сравнению с 6,6% в феврале, сообщило статистическое управление Европейского союза. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Текущий уровень безработицы является минимальным за время ведения подсчетов. До этого она два месяца подряд находилась на отметке 6,6%.

В марте 2022 года безработица в еврозоне составляла 6,8%.

Количество безработных в марте 2023 года уменьшилось на 121 тысячу относительно февраля и составило 11,01 млн. За год их число сократилось на 365 тысяч.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в марте опустилась до 14,3% с 14,4% месяцем ранее.

Самый высокий уровень безработицы среди крупнейших экономик еврозоны был зафиксирован в Испании - 12,8%. В Италии она составила 7,8%, во Франции - 6,9%. В Германии отмечен самый низкий показатель - 2,8%.

еврозона Eurostat Евросоюз Испания Германия
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