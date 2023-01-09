Цены на нефть уверенно идут вверх на торгах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть существенно повышаются в ходе торгов в понедельник, поддерживаемые оптимизмом на рынке в связи со снятием ограничений для туристов в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 мск подорожали на $2,57 (3,27%) - до $81,14 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на $2,71 (3,67%) - до $76,48 за баррель.

Нефтяные цены продолжают восстанавливаться после снижения на прошлой неделе на фоне надежд на рост спроса в Китае и перспективы менее агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет Trading Economics.

В воскресенье перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в Китае, введенные три года назад в начале пандемии коронавируса.

Тем временем курс доллара снижается на ожиданиях, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки на фоне ослабления роста зарплат американцев, что также оказывает нефти поддержку.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов около 0,7%.