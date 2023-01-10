Brent торгуется у $79,7 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти сохраняют лишь незначительный рост в ходе вечерних торгов вторника, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в США.

К 18:28 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) - до $79,68 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent превышала $80,5 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (0,11%) - до $74,71 за баррель.

Нефть находит поддержку в прогнозах увеличения спроса на топлива в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

"Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.

Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес предупредил, что мы "едва ли увидим взрывной рост экономики, на который надеялись "быки" нефтяного рынка".

Давление на нефтяной рынок также оказывают "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы США. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, американскому Центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.