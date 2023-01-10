Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Brent торгуется у $79,7 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти сохраняют лишь незначительный рост в ходе вечерних торгов вторника, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в США.

К 18:28 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) - до $79,68 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent превышала $80,5 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (0,11%) - до $74,71 за баррель.

Нефть находит поддержку в прогнозах увеличения спроса на топлива в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

"Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.

Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес предупредил, что мы "едва ли увидим взрывной рост экономики, на который надеялись "быки" нефтяного рынка".

Давление на нефтяной рынок также оказывают "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы США. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, американскому Центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

Brent WTI Китай ФРС США Мэри Дейли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем торгов акциями "Фармсинтеза" на "Мосбирже" превысил обороты бумаг Сбербанка

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Россия с 1 по 8 января увеличила экспорт зерна почти в 1,8 раза

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Ведущие банки России сообщили о рекордной выдаче ипотеки в декабре 2022 года

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });