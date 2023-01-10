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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Нефть Brent подешевела до $79,2 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени во вторник составляет $79,16 за баррель, что на $0,49 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,08 (1,37%), до $79,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,40 (0,54%), до $74,23 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,86 (1,17%), до $74,63 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Давление на нефтяной рынок оказали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет Trading Economics. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, американскому Центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

"Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - заявила она в интервью The Wall Street Journal.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии Нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает Trading Economics.

Brent WTI
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