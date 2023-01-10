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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

МВФ готов выделить Молдавии очередные $27 млн помощи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил второй обзор выполнения 40-месячной программы с правительством Молдавии, финансируемой посредством расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF).

Фонд сообщил, что открыл Молдавии доступ к очередному траншу в размере 20,65 млн SDR (около $27 млн).

"Программа с МВФ помогла властям оперативно реагировать на многочисленные потрясения, а прогресс в реформировании государственного управления повышает устойчивость экономики, создавая при этом прочную основу для устойчивого инклюзивного роста", - отмечается в сообщении.

МВФ полагает, что Молдавию и в будущем ждут сложности. По прогнозам фонда, экономика страны сократилась на 1,5% в 2022 году, а в 2023 году будет иметь место скромное восстановление на те же 1,5%.

"Инфляция уже достигла своего пикового значения, но и в ноябре оставалась высокой, на уровне 31,4% в годовом исчислении. Ожидается, что в текущем году дефицит бюджета увеличится до 6% ВВП вследствие политики противодействия резкому росту стоимости жизни и энергетическому кризису, в то время как на дефицит счета внешних текущих операций по-прежнему будут влиять выросшие затраты на импорт энергоносителей", - говорится в сообщении.

"Перебои с поставками энергоносителей оказывают дополнительное давление на ее (Молдавии - ИФ) экономику, а трудности, связанные с высокими ценами на энергоносители и продукты питания, ведут к снижению уровня жизни уязвимых слоев населения, - отметил через пресс-службу заместитель исполнительного директора МВФ Кендзи Окамура. - В результате перспективы молдавской экономики хуже, чем прогнозировалось на момент первого обзора".

МВФ отмечает также, что обновленный прогноз инфляции указывает на возможность смягчения денежно-кредитной политики в Молдавии, но высокий уровень неопределенности требует повышенной осторожности в этом процессе. Фонд приветствовал принятие закона, направленного на укрепление институциональной автономии Национального банка Молдавии (НБМ), поскольку "сохранение независимости НБМ необходимо для укрепления доверия и повышения эффективности политики".

Сорокамесячная программа финансирования Молдавии в рамках механизмов ECF/EFF была утверждена МВФ в декабре 2021 года и дополнена в мае 2022 года, что позволило увеличить общий доступный объем средств по программе до 594,26 млн SDR (около $800 млн). Сразу после заключения соглашения Молдавия получила первый транш в размере $84,4 млн, затем, после первого обзора выполнения программы, - еще $27 млн.

С учетом нынешнего транша общий объем перечисленных Молдавии средств в рамках механизмов ECF/EFF увеличится до примерно $275 млн.

Молдавия МВФ Кендзи Окамура
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