Главный экономист Банка Англии предупредил о долгой борьбе с инфляцией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Великобритания столкнулась с более серьезным риском продолжительного периода высокой инфляции, чем другие развитые экономики мира, что может послужить причиной длительного сохранения процентных ставок на высоком уровне, считает главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

Он предупредил об этом, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, пишет Financial Times.

Инфляционные риски поддерживаются низкой безработицей при сокращении участия населения в рабочей силе, а также относительной легкостью, с которой компании повышают цены на свою продукцию, сказал Пилл.

В ответ на эти факторы Банк Англии девять раз подряд повышал процентную ставку, которая сейчас составляет 3,5% против 0,1% на начало прошлого года. Вероятно, этого окажется недостаточно, и уровень ставки вырастет еще сильнее, отметил Пилл.

По его словам, центробанки мира вынуждены решать три основные проблемы, связанные с инфляцией: необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, активный рост зарплат, поддерживающий увеличение цен, и взлет цен на энергоносители из-за ситуации на Украине.

"Ни одна из этих проблем не является уникальной, - добавил экономист. - Но Великобритания отличается тем, что ей приходится справляться с тремя этими трудностями одновременно".

Руководство Банка Англии готово к самым решительным действиям в случае, если угроза устойчиво высокой инфляции начнет материализовываться, подчеркнул Пилл.

Участники рынка в целом прогнозируют, что ключевая процентная ставка в Великобритании вырастет еще на 1 процентный пункт, до 4,5%, к середине года и будет держаться на этой отметке до весны 2024 года.