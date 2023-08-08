Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Главный экономист Банка Англии не ждет скорого снижения продуктовой инфляции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в Великобритании продолжат расти опережающими темпами по сравнению с основным показателем инфляции до конца текущего года, считает главный экономист Банка Англии Хью Пилл. Его мнение приводит Financial Times.

Продуктовая инфляция в конце года составит порядка 10%, после чего начнет замедляться в 2024 году, сказал Пилл.

"Это по-прежнему не очень комфортный уровень, поскольку мы пытаемся снизить общий уровень инфляции до целевых 2%. Рост цен на продукты на 10% явно не соответствует этой цели", - добавил он.

В июне инфляция в Великобритании опустилась до 7,9% в годовом выражении с 8,7% в мае. ЦБ предполагает, что инфляция замедлится до 5% к концу года и вернется к целевому уровню в 2% ко второму кварталу 2025 года.

3 августа Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, что является максимальным уровнем за 15 лет. Участники рынка в целом прогнозируют, что ключевая процентная ставка в Великобритании может достичь 5,75-6%.

Банк Англии Великобритания Хью Пилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Brent торгуется у $85,4 за баррель

Рубль умеренно подорожал в рамках коррекции после обвала в предыдущие сессии

Рынок акций РФ вечером нивелировал утренний рост из-за укрепления рубля

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });