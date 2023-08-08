Главный экономист Банка Англии не ждет скорого снижения продуктовой инфляции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в Великобритании продолжат расти опережающими темпами по сравнению с основным показателем инфляции до конца текущего года, считает главный экономист Банка Англии Хью Пилл. Его мнение приводит Financial Times.

Продуктовая инфляция в конце года составит порядка 10%, после чего начнет замедляться в 2024 году, сказал Пилл.

"Это по-прежнему не очень комфортный уровень, поскольку мы пытаемся снизить общий уровень инфляции до целевых 2%. Рост цен на продукты на 10% явно не соответствует этой цели", - добавил он.

В июне инфляция в Великобритании опустилась до 7,9% в годовом выражении с 8,7% в мае. ЦБ предполагает, что инфляция замедлится до 5% к концу года и вернется к целевому уровню в 2% ко второму кварталу 2025 года.

3 августа Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, что является максимальным уровнем за 15 лет. Участники рынка в целом прогнозируют, что ключевая процентная ставка в Великобритании может достичь 5,75-6%.