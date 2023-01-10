Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Bed Bath & Beyond увеличила квартальный чистый убыток и сократила выручку

На минувшей неделе ритейлер предупредил о вероятности банкротства

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (завершился 26 ноября 2022 года) американская торговая сеть Bed Bath & Beyond существенно увеличила чистый убыток и резко сократила выручку.

Чистый убыток ритейлера в отчетном квартале составил $392,9 млн, или $4,33 в расчете на акцию, против убытка в $276,4 млн, или $2,78 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил $3,85 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $2,61 на бумагу.

Выручка Bed Bath & Beyond в отчетном квартале упала на 33%, до $1,26 млрд при прогнозе экспертов на уровне $1,31 млрд. Сопоставимые продажи сократились на 32% против ожидаемого сокращения на 26%.

Руководство ритейлера, на минувшей неделе предупредившего о вероятности банкротства, сообщило, что рассматривает все стратегические альтернативы для компании и будет своевременно информировать инвесторов о своих действиях и решениях.

Акции Bed Bath & Beyond дорожают на 1,2% в ходе электронных торгов во вторник. Накануне котировки без видимой причины подскочили на 24%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала почти в 10 раз и сейчас составляет всего $105,3 млн.

Bed Bath & Beyond США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ведущие банки России сообщили о рекордной выдаче ипотеки в декабре 2022 года

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

"АвтоВАЗ" получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в 2022 году

Сеть "Вкусно - и точка" не заменит в Казахстане уходящий бренд McDonald's

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Цена газа в Европе снова поднялась выше $800/тыс. куб. м после аномальной оттепели

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });