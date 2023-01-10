Bed Bath & Beyond увеличила квартальный чистый убыток и сократила выручку

На минувшей неделе ритейлер предупредил о вероятности банкротства

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (завершился 26 ноября 2022 года) американская торговая сеть Bed Bath & Beyond существенно увеличила чистый убыток и резко сократила выручку.

Чистый убыток ритейлера в отчетном квартале составил $392,9 млн, или $4,33 в расчете на акцию, против убытка в $276,4 млн, или $2,78 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил $3,85 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $2,61 на бумагу.

Выручка Bed Bath & Beyond в отчетном квартале упала на 33%, до $1,26 млрд при прогнозе экспертов на уровне $1,31 млрд. Сопоставимые продажи сократились на 32% против ожидаемого сокращения на 26%.

Руководство ритейлера, на минувшей неделе предупредившего о вероятности банкротства, сообщило, что рассматривает все стратегические альтернативы для компании и будет своевременно информировать инвесторов о своих действиях и решениях.

Акции Bed Bath & Beyond дорожают на 1,2% в ходе электронных торгов во вторник. Накануне котировки без видимой причины подскочили на 24%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала почти в 10 раз и сейчас составляет всего $105,3 млн.