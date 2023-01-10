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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Алиев заявил о росте ВВП Азербайджана до рекордных $80 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ВВП Азербайджана по итогам 2022 года составил рекордные $80 млрд (134 млрд манатов), заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, ссылаясь на последние уточненные данные.

"Вырос внешнеторговый оборот, который превысил $50 млрд, положительное сальдо во внешней торговле составило $25 млрд", - продолжил он.

Ранее сообщалось, что номинальный объем ВВП Азербайджана в 2021 году составил 92 млрд 857,7 млн манатов ($54,6 млрд). Таким образом, в 2022 году он вырос более чем в 1,4 раза.

Алиев также отметил, что внешний долг страны в 2022 году стал меньше $7 млрд. "По отношению к ВВП на начало текущего года он составляет 9,5%, тогда как на начало 2022 года составлял 17%", - сказал он.

При этом президент выразил сожаление по поводу высокой инфляции.

"Мир только сейчас начал адаптироваться к постпандемийному периоду, во многих странах, в том числе и в Азербайджане, наблюдается резкий рост цен. Наша экономика является частью мировой экономики, и, к сожалению, мы тоже стали подвержены этому негативному воздействию. В Азербайджане инфляция в основном импортная, и мы стараемся снизить. По итогам 2022 года инфляция (среднегодовая - ИФ) составила 13,9%", - отметил глава государства.

Азербайджан Ильхам Алиев
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