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Минпромторг сообщил о росте производства изопропила в 2022 году на 7,6%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России за 11 месяцев 2022 года выпустили 38 875 тонн изопропилового спирта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство оценивает объем производства изопропила за весь 2022 год примерно в 42,4 тысячи тонн, это будет на 7,6% больше, чем в 2021 году.

С начала 2022 года экспорт изопропилового спирта вырос на 32,7%, импорт снизился на 49%, это связано главным образом с запуском в 2021 году в России дополнительных производственных мощностей.

"Текущий спрос полностью покрывается российским производством и позволяет развивать экспортные поставки. Запуск дополнительных мощностей не планируется, - сообщили в Минпромторге. - Проблем с реализацией изопропилового спирта не наблюдалось, в производстве используется российское сырье, поставки продукции переориентированы на альтернативные рынки".

"Объемы производства изопропилового спирта в 2023 году будут зависеть от геополитической ситуации и стабильности выпуска продукции потребляющих отраслей", - предупредили в ведомстве.

Изопропил в России выпускают ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) мощностью 12 тысяч тонн, ООО "Синтез-Ацетон 2000" ( Дзержинск) - до 4 тысяч тонн, ООО "Импэкснефтехим", осуществляющий выпуск продукции на мощностях ЗАО "Завод синтетического спирта" (Орск) - до 21 тысячи тонн, АО "Омский каучук" (Омск) - до 60 тысяч тонн в год.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия в 2021 году импортировала 20,7 тысячи тонн изопропила, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. При этом экспорт, наоборот, вырос в 3,6 раза, до 13,3 тысячи тонн.

Изопропиловый спирт используется как основной компонент для дезинфицирующих средств, пропиловый спирт применяется в качестве чистящего средства и растворителя для масел. Эта продукция экспортируется из РФ с кодом (ТН ВЭД) 290512. В 2021 году данные товары импортировались в основном из Азербайджана, США, Германии, ЮАР и Китая, а из РФ наибольший объем был отправлен в Турцию, Белоруссию и Казахстан.

Минпромторг ФТС Химпром Синтез-Ацетон 2000 Импэкснефтехим Омский каучук
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