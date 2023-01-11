В руководстве ФРС пообещали дальнейшее повышение ставки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила на мероприятии по Флориде член совета управляющих ФРС Мишель Боуман.

"Я поддерживаю принятие дальнейших мер для возврата инфляции к нашему целевому значению, - сказала она. - В последние месяцы мы наблюдали снижение некоторых показателей инфляции, но нам еще предстоит немало работы, так что я ожидаю продолжения повышений ставки".

За минувший год Федрезерв семь раз поднимал процентную ставку, в общей сложности на 4,25 процентного пункта. Как показал опубликованный на прошлой неделе протокол декабрьского заседания, большинство членов руководства центробанка настроены на новые повышения, и ни один не ожидает снижения ставки в течение 2023 года.

"По моему мнению, когда ставка станет в достаточной степени ограничительной, ее необходимо будет удерживать на этом уровне в течение некоторого времени для восстановления ценовой стабильности", - сказала Боуман.

Следующее заседание по ставке запланировано на 31 января - 1 февраля. Участники рынка и экономисты ожидают, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов.