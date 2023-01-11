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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Выплаты нефтяникам из бюджета по топливному демпферу в 2022 г. выросли в три раза

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В 2021 году соответствующие выплаты нефтяникам из бюджета составили 674,5 млрд рублей. Таким образом, в 2022 г. они выросли в три раза.

В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей.

В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Минфин РФ
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