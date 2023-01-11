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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Цены на бензин в РФ с 1 по 9 января символически снизились на 0,02%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ в первые девять дней 2023 года незначительно снизились, опустившись относительно предыдущей недели на 0,02%, сообщил в среду Росстат

В конце 2022 года цены на бензин оставались практически стабильными: на неделе с 20 по 26 декабря они повысились всего на 0,01%, после того как с 13 по 19 декабря снизились на 0,01%, а с 6 по 12 декабря - выросли на 0,01%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 9 января составляла 50,83 руб. (на 26 декабря - также 50,85 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 47,18 руб. (47,21 руб.), АИ-95 - 51,34 руб. (также 51,35 руб.), АИ-98 - 61,61 руб. (61,58 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 1 по 9 января подросли на 0,5% относительно предыдущего периода. Средняя цена ДТ в стране на 9 января составила 58,7 руб. за литр (на 26 декабря - 58,37 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе со 2 по 8 января, по данным Росстата, снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей и составило 857,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 2,9% - до 1 млн 741,4 тыс. тонн.

Росстат
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