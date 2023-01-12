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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Goldman Sachs ждут Brent у $110 за баррель при полном открытии экономики Китая

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Динамика цен на сырье и особенно на нефть будет зависеть от темпов открытия китайской экономики после празднования Нового года по Лунному календарю, которое в этом году приходится на конец января, считает главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.

Стоимость сорта Brent, по его прогнозу, достигнет $110 за баррель к третьему кварталу 2023 года, если Китай и другие азиатские страны полностью снимут карантинные ограничения.

"На что лучше всего делать ставку при открытии экономики? На нефть, - заявил Карри Bloomberg Television. - Что сейчас простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если все это вернуть в строй, мы увидим резкий скачок спроса на нефть".

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 по Москве торгуются на уровне $82,78 за баррель.

Стоимость меди, поднявшаяся на этой неделе выше отметки в $9 тыс. за тонну впервые с июня, может вырасти до $11,5 тыс. за тонну к концу 2023 года, прогнозирует Карри.

В долгосрочной перспективе цена меди может достигнуть $15 тыс. за тонну, считает эксперт.

Goldman Sachs Brent Джеффри Карри Китай
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