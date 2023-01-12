Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Субсидирование перевозок продукции АПК в РФ в 2023 г. вырастет до 7 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Субсидирование перевозок продукции АПК в РФ в 2023 году составит 7 млрд рублей, говорится в сообщении Минсельхоза о проведении отбора получателей таких субсидий. Отбор начнется 19 января.

Согласно презентации ведомства, в 2022 году на эти цели было предусмотрено 6 млрд рублей, на 2024 году запланирован рост до 8 млрд рублей. Всего господдержка этого направления в 2021-2024 годах должна составить 24 млрд рублей.

Согласно информации Минсельхоза, субсидии будут предоставляться в качестве компенсации затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в третьем и четвертом кварталах 2022 года и в первом и втором кварталах 2023 года. Расходы могут быть компенсированы до 25%, сообщается в презентации.

Агентом правительства по предоставлению таких субсидий, по предложению Минсельхоза, является Российский экспортный центр.

Субсидирование перевозок продукции АПК осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2017 года №1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции"

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });