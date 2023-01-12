Субсидирование перевозок продукции АПК в РФ в 2023 г. вырастет до 7 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Субсидирование перевозок продукции АПК в РФ в 2023 году составит 7 млрд рублей, говорится в сообщении Минсельхоза о проведении отбора получателей таких субсидий. Отбор начнется 19 января.

Согласно презентации ведомства, в 2022 году на эти цели было предусмотрено 6 млрд рублей, на 2024 году запланирован рост до 8 млрд рублей. Всего господдержка этого направления в 2021-2024 годах должна составить 24 млрд рублей.

Согласно информации Минсельхоза, субсидии будут предоставляться в качестве компенсации затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в третьем и четвертом кварталах 2022 года и в первом и втором кварталах 2023 года. Расходы могут быть компенсированы до 25%, сообщается в презентации.

Агентом правительства по предоставлению таких субсидий, по предложению Минсельхоза, является Российский экспортный центр.

Субсидирование перевозок продукции АПК осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2017 года №1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции"